Minu Eestimaa | Irja Lutsar on rabasse mitmeid marjakorve kaotanud

"Nüüd ju kõike saab Selverist, aga kui mina laps ja ka noor olin, siis soo ja raba olid kogumise kohad. Ma ei mäleta aastat, kui me ei oleks mustikal või jõhvikal käinud," rääkis Lutsar ja lisas, et marjakorjamisretked olid alati väga toredad.

"Mida ma õppisin soost ja rabast on see, et sul peab mingi plaan olema ja sa ei saa rahmata siia-sinna," sõnas Lutsar ja lisas, et rabas käies tuleb alati läbi mõelda, kuhu kõndida ja kuhu oma asjad jätta.

"Ma ei oska küll ütelda, mitu kotti või korvi on minul sohu või rabasse jäänud, sest need said ikka pandud selle kuuse või männi alla – mõnikord ka mõne üksiku kase alla, mis ei ole ju tavaline rabapuu –, et no selle ju ometi üles leiab, see on nii iseloomulik koht. Siiamaani ei ole üles leidnud. Mõnikord oli kohe päris kurb, et pool päeva oli marju korjatud, aga tuli ilma kotita koju minna, sest see kott oli kuskil, kust teda kätte ei saanud," rääkis Lutsar.

Ta lisas, et kord eksis ta ka rabasse ära. "Siis ei olnud mingeid laudteid, tuli minna neid radasid mööda ja need olid vaevu märgatavad. Me olime kahekesi ja üks tahtis ühele poole ja teine tahtis teisele poole minna. Kumbki läks oma poole ja siis ma pärast kuulsin, et keegi ikka sammub mulle järele. Me saime välja, aga oli juba üsna hämar," meenutas Lutsar.

Eesti looduse juures meeldivad talle kõige rohkem aastaajad. "Seda näeb väga vähestes maades. Sügise värvid – need värvilised või punased või vähem punased lehed. Kevad, kui kõik algab ja õitsema läheb. Kasvõi siinsamas rabas praegu on ühtmoodi värvid, aga kevadel on siin nii palju igasugu väikeseid õisi ja putukaid, mis siin ümber lendavad. Seda ei ole väga paljudes maades. Ma arvan, et see on suhteliselt unikaalne," ütles Lutsar.

