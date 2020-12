R2 "Maarja varia" tähistab raamatukaante vahele jõudmist erisaatega

Pandeemia tõttu traditsioonilist raamatuesitlust ei toimu, selle asemel läheb Raadio 2-s eetrisse erisaade. Neljapäeva ja reede vahel ehk ööl vastu 11. detsembrit on arutamisel kunsti, tõe, elu ja ilu teemad ning Maarja võtab vastu ka kuulajate kõnesid.



Külas on kunstnikud Kristin Kalamees ja Liiri Oja ning luuletaja Maria Saviste. Otse-eeter kestab kuni kella kaheni, seejärel on kuni hommikuprogrammi alguseni eetris "Maarja varia" esimese hooaja kordus.

"Maarja varia" lugusid saab lugeda ka ERR-i kultuuriportaalis.