Siiri Sisask: Eesti muusikute laulutekstid on tihti labase keelekasutusega

"Suured tegijad, tänapäeva suured staarid meil siin Eestis ja millised labase keelekasutusega tekstid! Nii kahju!" rääkis Sisask "Vikerhommikus" ja lisas, et näiteks on laulutekstides tihti sõnalõpud ära söödud.

"Läind, teind, olnd... Siis ka kordused, näiteks mina olin, ma tahan, ma teen. Aga tegelikult võib olla lihtsalt võiks olla olin, tahan… Hõredamaks, ilusamaks, täpsemaks, diktsioon selgemaks. Mõnikord on selline mula, et mitte midagi ei saa aru. Ilus laul, aga sa ei saa aru üldse, millest lauldakse," selgitas Sisask.

Ta lisas, et kohati üritavad muusikud ehk liiga palju teistest eeskuju võtta ega julge olla nemad ise. "Kui sa tahad üldse pikka perspektiivi, siis tee oma muusikat ja oma asja. Kui sul seda ei ole, siis arvesta sellega, et see on ainult teatud lühike lend ja on kõik. Neid kavereid laulda – kas sellel ka väga mõtet on?" arutles Sisask.

Samas nentis ta, et kellegi jälgedes käia on alati lihtsam, kui ise midagi uut ja teistsugust teha. "See on kindla peale minek ja sa tead, et sa lähed peale," sõnas Sisask.

Kuigi ta teiste kopeerimist kellelegi pahaks ei pane, siis ise ta kunagi kedagi matkida ei taha. "Ma lihtsalt arvan, et originaalsuses peitub mingi jõud ja perspektiiv ja värske elutunnetus. Ma ei teeks kedagi järgi," ütles laulja ja lisas, et naudib muusika tegemist väga.

"Ma toimetan oma asju ja ma olen kuidagi omas elemendis. Ma ei taotle seda, et ma oleksin kõigile ühtviisi mõistetav," sõnas ta.

Eelkõige meeldivad Sisaskile just otseesinemised. "Ma ei mõtle absoluutselt, mida ma selle kurguga teen ja kuidas ma laulan, lihtsalt tuleb see loom välja," sõnas ta. "Seda kõike ma suudan seepärast, et mu vaim on valmistunud ette selleks iseolemiseks ja seal tekib kohalolekutarkus ja oledki selles muusikas just see, milleks sa ise enne ka ei teadnud, et sa võimeline oled," lisas Sisask.