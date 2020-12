ETV+ saadet "Kes keda?" juhib erandkorras Dmitri Pastuhhov

"Mina järgmisel nädalal kindlasti veel tagasi ei tule, mul on 14-päevane karantiin," sõnas saatejuht Andrei Titov, et temal tuleb vahele jätta ka järgmine saade. Kuna Krista Lensin peab kodus olema veidi lühema perioodi, võib tema järgmisel nädalal hea tervise korral naasta.

Kolleeg Dmitri Pastuhhovi juhitud saadet plaanib Titov kodus kindlasti jälgida: "Muidugi kavatsen vaadata, kuid olen kindel, et Dima saab ilusti hakkama," lisas ta.

"Kes keda?" uurib 9. detsembri saates, kas lapsel peaks olema õigus pöörduda vaimse tervise arsti poole ilma vanemate nõusolekuta? Jah - see kiirendab probleemi lahendamist, või ei - vanemad peavad olukorda kontrollima?



Järjekorrad psühhiaatrite vastuvõtule, kallid psühholoogide konsultatsioonid ning piiratud psühholoogilise abi telefonide lahtiolekuajad ei võimalda inimestele piisavat abi. Halvim olukord on laste ja noorukitega: Registris on vaid paarkümmend lastepsühhiaatrit ja lapsed ei saa ise nende poole pöörduda, neil on vaja lapsevanema või kohtu luba.



Aasta on möödunud päevast, mil sotsiaaldemokraadid esitasid parlamendile vaimse tervishoiu seaduse muutmise seaduse eelnõu, eriti alaealiste abistamise kohta. Kui seadus vastu võetakse, on alla 18-aastastel noorukitel õigus iseseisvalt psühhiaatri poole pöörduda.



Eelnõu takerdus riigikogu sotsiaalkomisjonis ja EKRE esindajad takistavad protsessi. Eelmisest aastast alates on see läbinud parlamendi suures saalis alles esimese lugemise.



Vahepeal on lisaprobleeme tekitanud koroonaviiruse pandeemia. Sotsiaalne isolatsioon säästab küll nakkusohu eest, kuid kodus istuvad inimesed kannatavad muude probleemide all - üksindus, stress, depressioon ja ärevus. Rekordarv inimesi pöördus sel sügisel psühholoogide ja psühhiaatrite poole.



Saates on külas teema üle arutamas riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Kert Kingo (EKRE), riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Viktor Vassiljev (Keskerakond), lastepsühholoog, sotsiaalkindlustusameti perepsühholoog Jelena Jermakova ja vaimse tervise õde Eve Viilma. Vestlust jälgivad Lastekaitse Liidu juht Ene Tomberg ja Sillamäe Lastekaitse Seltsi juht Irina Golikova (Skype'i vahendusel).

Diskussiooni juhib saatejuht Dmitri Pastuhhov.



"Kes keda?" on ETV+ eetris kolmapäeviti kell 20.25. Saade on kakskeelne, nii eesti- kui ka venekeelsete subtiitritega.