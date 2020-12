Marta Vaarik Eesti muusikavideotest: oleme kõvasti taset tõstnud

"Ma arvan, et Eestis on musavideotes väga hea tase. Väga palju ägedaid ideid on ja aina ägedamaks läheb. Palju uusi tegijaid kogu aeg, mis on väga hea," rääkis Sander Allikmäe, kes on teinud kokku üle 30 muusikavideo näiteks sellistele artistidele nagu Liis Lemsalu, Trad. Attack!, Reket, 5Miinust ja Pitsa.

"Loomulikult me oleme kõvasti taset tõstnud, peale "Oksanat" läks minu meelest tase totaalselt üles," lisas Marta Vaarik. Kuigi numbriliselt pole ta kuigi palju muusikavideoid veel teinud, on tema tööd osutunud ülipopulaarseteks. Näiteks leiab tema tööde seast videod Nublu lugudele "Für Oksana" ja "Universum".

"Nii meie tiim, kui ka Marta Vaarik või Sander Allimäe, ma arvan, et kõik me liigutame seda sfääri edasi. Võib-olla meie asjatul see sfäär muutubki. Me oleme need inimesed, kes muudavad turgu ja toovad sinna rohkem raha ja rohkem artiste tahavad teha meie pärast videoid," arvas Jüri Belov, kes on teinud videoid näiteks Pluuto, Villemdrillemi, Reketi, Clicherik & Mäxi ja Grete Paia lauludele.