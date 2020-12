Neljapäeval kõlab 37 raadiojaama eetris Max Richteri uus teos

BBC Radio 3 otseülekannet edastatakse 34 riigis, teatas EBU.

Teost "Voices" esmaesitles Richter selle aasta veebruaris Londonis. "Kui nüüd esmaesitluse ajale tagasi mõelda, tundub see justkui teise maailma külastamine. On privileeg, et ka praegusel segasel ja äreval ajal saame pandeemiale vaatamata inimõiguste päeval oma tööd uuesti esitleda," rääkis Richter.

Aastal 1948 võttis Ühendatud Rahvaste Organisatsioon vastu inimõiguste ülddeklaratsiooni, mille koostasid Eleanor Roosevelti kutsel kokku tulnud filosoofid, kunstiinimesed ja mõtlejad. Roosevelt hääl kõlab ka Max Richteri uues teoses.

Klassikaraadios algab ülekanne 10. detsembril kell 22.00 ja seda saab kuulata siit.