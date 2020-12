Ott Lepland Eesti Laulust: tugev lugu on see, mis kõnetab esimesest hetkest

"Mis minu meelest peab tugeva loo juures olema, on see, et ta kõnetab kohe esimesest hetkest peale. Nii kui ta hakkab kõlama, siis sa jääd kohe kuulama," rääkis Lepland ja lisas, et selline algus on näiteks Karl Killingu lool "Kiss Me".

"See kitarrikäik ja see viis on selline, mis paneb kuulama ja mis on meeldejääv," kommenteeris ta Killingu lugu.

Jala võttis tal aga tatsuma näiteks Gram-of-funi lugu "Lost in a Dance". "Selline mõnus, hetkel aktuaalne 80ndate vibe on selles loos tuntav. Mul tõmbas kohe paralleeli Weekndi "Blinding Lightsiga"," ütles Lepland ja lisas, et tema meelest võib olla ka tegemist looga, mis teistest lugudest eristub.

"Mulle tundub, et 80ndate stiilis lähenemine on veel siiski Eestis kasvutrendis. Üleliia siukses stiilis lugusid veel kuulda pole, aga Gram-of-fun on kindlasti teerajaja," selgitas ta.

Kiidusõna jagus Leplandil ka Ivo Linna ja Supernova loo "Ma olen siin" kohta, millel on Leplandi sõnul lisaks muusikalisele väärtusele ka sentimentaalne väärtus juures.

"Ivo Linna on mulle alati väga sümpaatne olnud ja tundub, et Supernova poisid väga hästi oskavad kirjutada sellist muusikat, mis Ivo Linnale sobib. Eriti südantsoojendav on näha, et Ivo Linna enda poeg Robert on ka astunud punti," sõnas Lepland.

Sumedalt mõjus talle aga Jüri Pootsmanni lugu "Magus melanhoolia". "Paneb taas kuulates niimoodi mõnusalt pea kaasa käima," ütles Lepland.

Ta lisas, et refrääni kuuldes tabas teda kerge üllatusmoment. "Aga just pigem selline positiivne ehmatusmoment, et oo, selline julge sissetulek. Vokaalse ja produktsioonilise poole pealt väga julge lähenemisega refrään," kõneles Lepland.