Kristo Rajasaare: uut muusikat on rohkem, kui arst lubab

R2 Aastahiti hääletus on käimas ning Jon Mikiver käis seoses sellega "#Melomaania" saates uurimas, milline on olnud 2020. aasta Eesti muusikas.

"Eesti muusika laulude tulv on olnud nii metsik seoses kevadise lockdown'iga. Vahepeal tundub, et muusikat on rohkem, kui arst lubab," võttis R2 peatoimetaja Kristo Rajasaare mööduva aasta Eesti muusikas kokku.

Rajasaare sõnul on kõige popim žanr räpp.

"Minu meeles tuntud artistid, kes tahavad jääda anonüümseks, saadavad meile ka omatehtud räpilugusid ehk igaüks tahab olla uuekooli räppar," sõnas R2 muusikajuht Erik Morna.

"Praegu tundub, et artistid ise arvavavd või nende mänedžmendid, et võti on see, et võimalikult palju uut kraami peale lasta. Me ei jõua veel üht lugu raadios tuntukski mängida, kui on juba uus singel väljas ja raadio mõttes mõned laulud nagu kukuvad auku," kirjeldas Rajasaare hetkeolukorda.

R2 hääletus kestab 30. detsembrini. Aastahiti raadiosaade algab 30. detsembril kell 14 Raadio 2-s.