Miljardid võtavad taiji lavale kaasa

Hiljuti uue albumi "Ma luban, et ma muutun" välja andnud ansambel Miljardid laulja Marten Kuningas ja kitarrist Raul Ojamaa praktiseerivad aktiivselt taiji'd. Muusikute sõnul on idamaisest praktikast ka laval abi.

"Publikuga kontakti saamiseks on väga hea selline baaspraktika, mida teha, mida osata," rääkis Marten ETV2 muusikasaates "#Melomaania".

"See ei ole see, et lähed lavale ja enne paned backstage'is taiji-nupu peale, vaid esinemine on üks osa elust ja see kindlasti mõjutab. Kui sa oled iseendaga paremini kontaktis, siis sa oled ka teistega paremini kontaktis," lisas Raul Ojamaa.

Tuleb välja, et taiji on mõjutanud ka Miljardite loomingut. "Kui mõelda Miljardite loo ''Olendid'' peale, siis see on Marteni taiji-perioodist - me ajame taga oma enese saba," tõi Ojamaa näite laulusõnadest.