Anett Kontaveit paneb oma tennisekleidid heategevuslikule oksjonile

Anett Kontaveit sõnas, et uusi tenniseriiete kollektsioone tuleb pidevalt peale, mistõttu jääb ka riideid üle. "Tuli selline tore mõte teha oksjon just loomade toetuseks, et koguda annetusi koerte ja kasside kiibistamiseks," selgitas ta ja lisas, et loomad on talle alati väga südamelähedased olnud. "Loomad on need, kes iseend aidata ei saa."

"Sõltub, kui tihti neid kollektsioone vahetatakse, aga vahel kannan mõnd võistluskleiti vaid mõnel turniiril ja juba ongi uus kollektsioon," ütles Kontaveit ja lisas, et talle on viimased Lacoste'i tenniseriiete kollektsioon väga meeldinud.

"Vahel on olnud küll see, et kleidid on olnud tohutult pikad ja mängida on ebamugav, siis on saanud lihtsalt lühemaks lõigata," tõdes Kontaveit ja mainis, et põhjus, miks naistennisistid mängivad seelikutega, tuleb traditsioonist. "Kui vaadata vanu pilt, siis juba naistel olid seljas plisseerseelikud, minu arust see on kena ja sobib spordi juurde."