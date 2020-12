Mikk Saar: see pole minu jaoks probleem, et ma ei ole maailmakuulus

Mikk Saar kinnitas, et kui ta oleks enesekindlam, siis võiksid paljud asjad olla hoopis teisiti. "Kahjuks ma pole eriti enesekindel, aga ma ei saa seda ka muuta," tõdes ta ja lisas, et tema jaoks pole see probleem, et ta ei ole maailmakuulus.

"Põhiküsimus ongi selles, kui palju sa oled midagi muud valmis selle nimel ohverdama või üle laipade minema, samas ma ei ürita väita, et need, kes on kuulsaks saanud, oleksid alati üle laipade läinud, aga selleks peab olema aktiivust ja auahnust pisut rohkem kui minul," nentis ta.

Samuti tõdes Saar, et kuigi nooremana oli ta aktiivsem, siis mingil hetkel ta mõistis, et enda pidev üles kiitmine pole tervisele kasulik. "Pigem võtad rahulikult ja oled rahul sellega, mis sul on, sest suurema kuulsusega kaasnevad ka suuremad jamad."

"Paljud tunnevadki mind Tanja abikaasana," mainis ta ja kinnitas, et Tanja armastab laval olekut ja see on tema jaoks elu. "Minu jaoks see ei ole elu, mulle meeldib seal käia, aga mul ei meeldi seal kogu aeg olla."