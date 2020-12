Gameboy Tetris ja Villemdrillem koroonaviirusest oma lugudes rääkida ei taha

"Siin laulus on ka seda [koroona teemat] sisse visatud natuke, aga see ei karju. Kui sa saad aru, siis saad," kirjeldas Villemdrillem "Terevisioonis" ja lisas, et kui talt on küsitud, kas tema sulest ka koroonateemalist lugu on oodata, on ta alati ei vastanud.

"Pole vaja igale poole seda. Küll ta saab juba piisavalt tähelepanu," ütles räppar.

Ka Gameboy Tetris nõustus, et hoiab koroonaviirusest kirjutamisest pigem eemale. "Kuidagi just ei tahaks koroonast kirjutada. Sellest on nii palju infot, et tahaks just inimestel mõtted mujale viia," sõnas ta.

Räpparite ühine singel kõlas nende esituses ka "Terevisiooni" eetris: