Piret Järvis-Milder: töö "Pealtnägijas" tõi alguses endaga ka pisaraid

"Ma olin teinud televisiooni varem küll – ja päris palju erinevaid saateid teinud –, aga "Pealtnägija" on ikkagi hoopis teine tase. Täiesti võrreldavat ja nii legendaarset ja olulist saadet on küll, aga neid on vähe Eesti telemaastikul. See standard, mida seal sinult oodatakse, on ikkagi väga kõrge. Selles mõttes oli algus raske küll ja see ei tulnud üldse ludinal," rääkis Järvis-Milder R2 saates "Röster".

Ta lisas, et "Pealtnägija" tiimi taheti teda eelkõige tema meelelahutusliku tausta pärast. Lisaks meelelahutuslikele lugudele pidi ta saates kajastama aga ka tõsiseid teemasid, mis aeg-ajalt keeruliseks osutusid.

"Kindlasti oli isegi pisaraid, et läbi närida kõikidest teemadest. Ma ei teinud ju ainult meelelahutuslikke lugusid, vaid ka raskematest teemadest tuli end läbi närida ja teha kvaliteetset ajakirjandust – see ei tulnud lihtsalt," meenutas Järvis-Milder.

Ajapikku muutus töö aga kergemaks ja seda ka tänu Mihkel Kärmasele, kes teda alati toetas. "Ta tõesti viitsib vaeva näha, õpetada, juhendada ja aidata. See on tänuväärne. See kool, mis olen saanud tema kõrval... ma olen nii tänulik talle," sõnas Järvis-Milder.

Lisaks "Pealtnägijale" on Järvis-Milder teinud aga teisigi saateid, mille seast leiab nii otse-eetri formaate kui ka ette salvestatud saateid. "Ma arvan, et ma olen kindlasti salvestuse inimene, sest ma olen seda elus rohkem teinud," ütles Järvis-Milder ja lisas, et ta on pigem introvert ja ise eriti kaamera ette ei kipugi.

"Mul on mugav olla seal, kus sa ei ole nähtaval ja kus võib olla ei hinnata sind nii karmilt. Võib olla on kaamera taga olemine nagu mugavustsoon, aga teisalt on see minu meelest ka mõnes mõttes loogiline. Kui ma teen näiteks "Pealtnägijasse" loo mõnest huvitavast persoonist, siis las olla kesksel kohal ikkagi persoon ja las tema särab ja olla see fookus tema peal. Ma ei pea ju ilmtingimata ennast sinna vahele segama," selgitas Järvis-Milder.

Praegu paneb Järvis-Milder end proovile ka uues rollis – umbes kolm kuud tagasi sai ta esimest korda emaks. "Jällegi tuleb välja, et iga algus on ikkagi raske. Nagu ma siin jõudsin rääkida, et uuriva ajakirjanduse maailma sukeldumine oli keeruline, siis nüüd on seda ka emarolli sisse elamine. Tuleb tunnistada, et ma jätkuvalt elan sinna sisse," ütles Järvis-Milder ja lisas, et kui muidu sai ta elada ainult iseendale, siis nüüd peab ta kogu aeg lapse ja tema soovidega arvestama.