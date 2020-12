Eurovisiooni fännidele meeldivad Eesti Laulult enim Uku Suviste ja Jüri Pootsmanni lood

Laupäeva õhtul avalikustati kõikide Eesti Laulu poolfinalistide võistluslood ning usinamad Eurovisiooni fännid on lood juba pingeritta sättinud. Pingerivide esiotsa on kõige sagedamini jõudnud Uku Suviste ja Jüri Pootsmann.

Enne lugude avalikustamist tegi Eurovisiooni fännileht wiwibloggs küsitluse, kus uuris lauluvõistluse fännidelt, millise Eesti Laulu loo avalikustamist nad kõige rohkem ootavad. Küsitlusele vastas 1819 fänni, kellest enamik (20,67 protsenti) tahtis enim kuulata Jüri Pootsmanni lugu.

Tundub, et fännid ei pidanud pettuma, sest just "Magus melanhoolia" ongi paljude jaoks Eesti Laulu võistluslugude pingerivis esimene.

"Jüri "Magus melanhoolia" täidab indie augu minu hinges! Eurovisiooni standardeid arvestades on see lugu ebatavaline ja see paistab välja nii oma Spotify-sõbraliku kõla kui ka ilusalt kõlava eesti keelega," kommenteeris Eurovisiooni fänn James wiwibloggs lehel.

Samas kommentaariumis lisas Chr: ""Magus melanhoolia" on imeline! See on teistsugune ja paistab seetõttu esile. Kui Eesti saadab Jüri Eurovisioonile, võivad nad esikümnesse jõuda."

Fännidele meeldib ka Uku Suviste lugu "The Lucky One", mida hinnatakse tema 2020. aasta võistlusloost "What Love Is" paremaks.

"Uku peaks võitma. Hea laul ja ta oleks ka ainus õige võitja, sest 2020 oli kõige ebaõiglasem aasta üldse," kommenteeris LaZStan.

"Mulle meeldivad kõige rohkem "Wingman" (see on teistsugune ja paistab silma) ja "The Lucky One". Mul on nii hea meel, et Ukul on võimalus võita, sest minu arvates ta väärib võimalust Eestit esindada," lisas Nobody.

Andrei Zevakini ja Pluuto lugu "Wingman" tõid ka mitmed teised kommenteerijad oma unikaalsuse tõttu esile.

Youtube'i pingerivides on kõrgel kohal Uku Suviste

Mõned fännid on aga ka Youtube'is Eesti Laulu võistluslugude pingerivi videoid kokku pannud. Vaatasime üle kaheksa videot, et nende põhjal kokkuvõte teha.

Esikolmikusse jõudis kaheksast seitsmel korral Uku Suviste lugu "The Lucky One" ning neljal korral Jüri Pootsmanni lugu "Magus melanhoolia". Esikohale paigutati Uku Suviste kahel korral, Jüri Pootsmann aga kolmel.

Kolmel korral pääsesid esikolmikusse nii Koit Toome lugu "We Could Have Been Beautiful", Heleza lugu "6" kui ka Andrei Zevakini & Pluuto lugu "Wingman". Heleza sai esikoha kahel korral, Andrei Zevakin & Pluuto ühel korral. Koit Toome edetabelites esikohti ei noppinud.

Esikolmikusse jõudsid kaheksas videos veel ka Gram-of-fun (kahel korral), Egert Milder (ühel korral) ja Karl Killing (samuti ühel korral).

Kõnealuste videodega saab tutvuda siin:

Kasutaja ESC Mike edetabeli esikolmiku moodustasid Jüri Pootsmann, Koit Toome ja Uku Suviste:

Kasutaja Alan Torres hindas esikolmiku vääriliseks aga Heleza, Andrei Zevakini & Pluuto ning Uku Suviste:

ESC Marissa edetabeli tipust leiab aga Jüri Pootsmanni, Uku Suviste ja Egert Milderi:

Misja Eurowizja koostatud edetabelit kroonisid aga Andrei Zevakin & Pluuto, Uku Suviste ja Gram-of-fun:

Feathery hindas

Feathery hindas parimateks Uku Suviste, Heleza ning Andrei Zevakini & Pluuto:

Kasutaja MeryRG ESC oli kaheksast videotegijast ainus, kes Uku Suvistet esikolmiku vääriliseks ei pidanud. Tema lemmikud olid Jüri Pootsmann, Koit Toome ja Karl Killing:

Escflare'i edetabeli tipu vallutasid Heleza, Jüri Pootsmann ja Uku Suviste:

MrSpnshile meeldisid enim Uku Suviste, Koit Toome ja Gram-of-funi võistluslood: