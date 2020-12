Kolm Põrsakest tegid "Hommik Anuga" eetris teadusteatrit

Teadusteatri Kolm Põrsakest eestvedaja Omari Loid kinnitas, et "Hommik Anuga" saates otsustasid nad teha pisut teadusteatri klassikat. "Jõuluaeg on tulemas ja siis tahakski lume maha tuua, teeme ka ägedat tossu ja natukene teisi katseid ka."

Loid sõnas ka, et iga teadusteatri klassikasse kuuluvad vedel lämmastik ja kuiv jää. "Saab tekitada natukene maagilist tossu ja ei ole vahet, kas sul on viieaastane poiss või neljakümne aastane mees, sa näed seda väikest irvet, mis näkku tuleb," tõdes ta ja mainis, et eriti toredaks läheb siis, kui lisada ka natukene seepi ja tulevad mullid sealt välja. "Ei olene vanusest, kõigil on see väike laps sees olemas, kes seda naudib."