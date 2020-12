Jaagup Tuisk tegi Whami "Last Christmasile" eestikeelsed sõnad

Jaagup Tuisu sõnul on jõululaulude suureks plussiks just see, et need on aegumatud. "Aastast-aastassse sa kuuled jälle seda üht jõululugu ja see toob kohe meeleolu," selgitas ta ja kinnitas, et mõte "Last Christmasile" eestikeelsed sõnad teha tuli tal mõni õhtu tagasi. "Mõtlesin, et "Hommik Anuga" on tulemas ja võiks midagi lahedat teha," ütles Tuisk ja kinnitas, et samal päeval kell kaks öösel saatis ta Koit Toomele ja Uku Suvistele esimese versiooni.

Kuula eestikeelset versiooni "Viimane talv":