Pille-Riin Karro: pikka aega jäi uue materjali avaldamine julguse taha

Pille-Riin Karro sõnas, et talle pole kunagi meeldinud oma loomingut mingisse žanri paigutada. "Nagu ma ka iseloomu poolest olen, siis ka minu muusika on eklektiline," ütles ta ja mainis, et ta teeb muusikat oma tunde järgi. "Muusikakogus, mis mul praegu on tekkinud, on väga erinevad kraami."

Oma kunagisele tüdrukutebändile Ice Cream vaatab Karro tagasi väga positiivselt. "Ma olin ikkagi üks väga vähestest noortest inimestest, kellel selline võimalus tekkis, seega ma olen väga uhke ja tänulik, et selline kogemustepagas mulle tuli," tõdes ta ja kinnitas, et üheksa-kümme aastat tagasi oli ta sellest ajast veel katki. "Väiksena saime palju negatiivset kriitikat, millega sa tol hetkel palju toime tulla ei oska ja see tekitas mõnevõrra väikesed traumad."

"Tänu sellele olen ma kasvanud tugevamaks inimeseks, kui olen saanud aega seda läbi protsessida," ütles ta ja lisas, et hetkel soovib ta elada õnnelikku elu, mille juurde kuulub muusika, laulmine ja esinemine.

Karro kinnitas, et pikka aega jäi uue materjali avaldamine lihtsalt julguse taha. "Kui sa ei küsi, siis sa ei saa, kui sa ei tee, siis ei tule ka," ütles ta ja lisas, et kuigi tal ilmus tänavu lühialbum "Four Words", siis lähiajal võib talt uut materjali oodata. "Ma olen otsustanud, et võtan oma aja, kõik hea asi tuleb omal ajal, aga järgmise aasta alguses võib midagi uut juba kuulda."