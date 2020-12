Mart Juur: kui ajad kellegi naerma, siis see annab ka endale hea emotsiooni

Mart Juur sõnab, et käis rahvusraamatukogus vanu karikatuure uurimas ja avastas, et tema esimene trükiproov oli 1980. aastate aprillikuu Pikris. "Mul tuli kõik meelde, ma olin siis 15-aastane Otepää koolipoiss, kes oli saatnud mingid materjalid Pikrisse, mis siis ka ära avaldati."

Oma 40 aastat koomikuna tähistab Juur raamatuga "Igaüks on imelik", mis võtab kokku viimased ajad koomikuna. "Ma teen seda, mida mulle meeldib teha, seega ma kirjutan võimalikult lühidalt.," ütleb ta ja kinnitab, et seal on hästi lühikesed lookesed ja veel lühemad värsikesed. "See on justkui paroodia eneseabiõpetuse üle, seal on ka elutarkust parodeerivaid tõdemusi."

"Elu on alati naljakas ja seal on vaikseid traagilisi hetki, aga põhiline elu kude on igavus," nendib ta ja mainis, et siis ongi väga tähtis, kui inimesed oma kodus, pere keskel või ka avalikus sfääris proovivad teisi lõbustada. "Kui sa ajad kellegi naerma või teed kellegi tuju heaks, siis see annab ka endale hea emotsiooni."

Humoristi juures on väga tähtis sisemine ja välimine kultuur ning intelligents. "Tähtis on kultuuriline taust, süvenemine ning haridus on nõrgalt öeldud, peab olema haritus, inimesel peab olema huvi maailma asjade vastu ja ta peab ennast tundma õppima, maailma tundma õppima ja seda peegeldama."