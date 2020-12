The Weekndi hittloost "Blinding Lights" ilmus uusversioon koos Rosaliaga

Rosalia on avaldanud kaks täispikka stuudioalbumit "Los Angeles" (2017) ja "El Mal Querer" (2018). Viimastel aastatel on ta andnud välja mitu edukat singlit, näiteks "KLK" koos Arcaga, "TKN" koos Travis Scottiga ja "Yo x Ti, Tu x Mi" koos Ozunaga. Samuti lõi ta kaasa James Blake'i loos "Barefoot in the Park".

The Weekdni album "After Hours" ilmus tänavu märtsis ja sellele ennustati suurt edu Grammyde auhinnagalal, kuid paraku ei saanud The Weeknd ühtegi nominatsiooni. Album on aga valitud mitmete väljaannete aasta parimate albumite tabelitesse.

Kuula loo "Blinding Lights" uusversiooni: