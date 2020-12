Eestlased kasvatavad nii shiitake-seeni kui ka lõvilakk-korallnarmikut

Seenehuvilised Tanel ja Jaanela kolisid kolm aastat tagasi pika Guatemala rännaku järel Läänemaale Üdruma külla. Esmalt hakkasin nad kasvatama austerservikuid, aga nüüd on neilgi uus Aasia lemmik: lõvilakk. Seene nimi on Jaanela sõnul tulnud just välimusest. "Netis on isegi selliseid pilte, mis on täiesti identsed lõvilakakesed."

Kõige suurem lõvilakk, mille nad oma kodust korjanud on, kaalus umbes 700 grammi. "Nad on üsna nõudlikud, täpselt ei teagi, miks nad teevad vahel mingi muutuse," ütles ta ja mainis, et lõvilakal on ka eriline võime ajurakke taastada. "Jaapani ja HIina meditsiinis on seda kasutatud aastatuhandeid, aga viimase paarikümne aastaga on teadus ka sellele järgi jõudnud."

Teine Aasia seen, mis kogub Eestis üha enam populaarsus, on shiitake. Mõni kasvatab neid õues vanadel puupakkudel, Siim Raadik teeb seda aga Tallinnas konteineris. "Globaalselt on šampinjon täna kõige populaarsem seen, austerservik on teine ja shiitake kolmas," selgitas Raadik.

"Metsaseen on üks maistavamaid seeni üldse, aga aastaid tagasi oli meil ainuke seen, mida aastaringselt poelettidel leida võis, vaid šampinjon," ütles ta ja lisas, et inimeste maitsed arenevad ning tahetakse ka talvel saada head seent. "Väljund on leitud kultuurseene näol ning shiitake on üks maitsavamaid kultuurseeni."