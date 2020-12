Ülle Kaljuste meenutas nõukogude aega: rolli eest sain palgana bensiini

Kaljustele meenus talongiaja lõpp, mil ta Saaremaal ühes Läti filmis kaasa lõi. "Meil ei olnud ju mitte midagi – meil ei olnud bensiini ka, aga lätlastel oli bensiini. Ma mäletan, et mul oli selline leping, et osa ma sain bensiinis ja osa sain rahas. Me ämmaga sõitsime mööda karjalautu ja vaatasime, kas saaks kuskilt piimanõusid," rääkis Kaljuste ja lisas, et leitud piimanõud saidki hiljem bensiiniga täidetud.

"Aga vaesed lätlased – nemad ei saanud süüa osta, sest neil ei olnud talonge ja talongid olid ju piirkondlikud. Tallinna talongidega sa ei saanud Saaremaalt midagi osta. Meie mängisime Suleviga siis odava populaarsuse peale ja läksime jälle poodi ja ütlesime, et paluks üks pakk võid," meenutas Kaljuste.

Oja rääkis aga, et mõtleb vahel, et küll on hea, et enam ei pea nõukogude armeesse minema. "See oli küll mulle üks raske aeg," ütles ta.

Filmis kehastavad Kaljuste ja Oja abielupaari ning abielupaarina on nad kaasa teinud ka mitmetes teistes filmides ja lavastustes. "Kui me hommikul filmiproovi tegime – oli pikk filmiproov ja keeletunnid jne –, siis vahepeal oli paus ja Ülle ütles, et oota ma pean minema multifilmi peale rääkima. Õhtul oli meil etendus "Kolm talve", kus me olime abielupaar. Ülle tuli õhtul teatrisse ja ütles, et Tõnu, ma ei saa midagi teha, ma olen selles multifilmis ka sinu naine," meenutas Oja.

Filmi tarbeks õppisid nad ka ingeri keelt. "Võtsime teksti ette, õpetaja luges, siis lasi meil lugeda ja parandas," meenutas Kaljuste keeleõpet ja lisas, et vaatas ka Youtube'ist ingerikeelseid videoid.