Jaapani päritolu balletitantsija Takatoshi Machiyama: Eestis on õhk nagu kodus

"Siin on sadam. Minu kodulinnas Osakas on samuti sadam. Kui on meretuul, on lõhn väga sarnane – kergelt soolakas lõhn. Valgevenes merd ei ole. Metsad on samuti toredad, mulle meeldivad metsad ja järved, aga kuidas nüüd öelda, siin on õhk nagu kodus," rääkis Machiyama "Ringvaates".

Kutse "Kuldses templis" osaleda tuli Machiyamale ootamatult. "Mul ei tekkinud kohe tahtmist osaleda, sest mul pole palju kogemusi kaasaegse tantsuga. Ütlesin ka kohe välja, et olen kogenematu, kas nad lepivad sellega. Vastati, et ära muretse, õpetame," rääkis Machiyama.

Ta lisas, et ka soov "Kuldset templit" balletina lavastada oli tema jaoks üllatus. "See on nii keeruline ja peen teema. Selles on nii palju nüansse, mida mõistavad ainult jaapanlased. Ja ainult need jaapanlased, keda huvitab ajalugu," sõnas Machiyama.

Huvi balleti vastu tekkis Machiyamal alles teismeeas. "Minu jaoks oli ballett veel 13-14-aastasena see, et mees ajab valge trikoo selga ja sukkpüksid jalga ja hakkab tüdrukuid tassima. Minu jaoks polnud see tõsine tegevus," rääkis ta.

Telekast ameerika balletiteatri (ABT) lavastust nähes mõistis ta aga, et mehed ei peagi laval vaid naisi tõstma, vaid saavad ka ise tantsida. Eriti suurt mõju avaldas talle Angel Corella tantsimine. "Hiljem palusin emalt sünnipäevaks ABT etentuste salvestisi Mihhail Barõšnikoviga," meenutas Machiyama.

Viimased üheksa aastat on ta tantsinud Valgevene riiklikus ooperi- ja balletiteatris.