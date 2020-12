Kadri Voorand salvestas Eesti Laulu võistlusloo viimasel minutil

Eesti Laul 2021 poolfinalist Kadri Voorand tunnistas, et salvestas oma võistlusloo päeval, mil kukkus konkursi tähtaeg. Oleks ta loo varem valmis saanud, oleks ta võib olla hoopis koos Estonian Voicesega konkursil osalenud.

"Me harjutame ühte lugu ikkagi vähemalt kahe või kolme laagri jagu, mis tähendab, et kümneid ja kümneid tunde. Aga Eesti Laulu loo ma salvestasin samal päeval, kui pidi ära saatma, nelja ja kuue vahel hommikul. Nii et ma lihtsalt füüsiliselt ei jõudnud Voicesega kokku tulla ja seda lugu teha. Muidu ma oleks võib olla Voicesega teinud selle loo," rääkis Voorand saates "OP".

Estonian Voicese liikmetele Voorand Eesti Laulu plaanidest ei rääkinudki. "Ta oli väga kaval selle koha pealt. Ega ta väga ei öelnud kellelegi, et ta sinna läheb," sõnas Estonian Voices liige Rasmus Erismaa.

Voorandi Eesti Laulule kandideerimisest said ansamblikaaslased teada alles siis, kui poolfinalistide nimed avalikuks tehti. "Meil oli pigem kõigil väga hea meel, et ta seda otsustas seda, sest Kadri muusika on ju asi, mis täiesti kindlasti peaks Eesti Laulul kõlama," ütles Erismaa.