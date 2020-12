Kuula kõiki Eesti Laulu võistluslugusid

Kõiki videoid saab mugavalt vaadata pleieris koos laulusõnadega ERR-i Jupiteris.

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula sõnul jagub valikut igale maitsele ja vanusele, nii muusika kui ka pildikeele osas. "Saime taas kinnitust, et lisaks tugevatele muusikutele on Eestis ka väga professionaalne "video-osakond". Rõõm, et artistid on juba Eesti Laulu süsteemiga harjunud ja paljud varakult ka oma video läbi mõtelnud. Näeme leidlikke lahendusi ja professionaalset teostust," märkis Rahula ja lisas, et video teostuse ja esitamiseni oli aega vähem kui kaks nädalat.

Eesti Laul 2021 poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, konkursi võitja selgub finaalis 6. märtsil 2021. aastal.

Poolfinaalides osalevad lood tähestikulises järjekorras:

1. "6": esitaja Heleza (autorid Karl Killing, Helena Põldmaa)

2. "Alabama Watchdog": esitaja Alabama Watchdog (autor Ken Einberg)

3. "Best Night Ever": esitaja Tanja (autorid Timo Vendt, Tanja Mihhailova-Saar, Mihkel Mattisen)

4. "Calm down": esitaja Nika Marula (autorid Andrei Zevakin, Nika Marula, Daniil Kotilevits)

5. "Energy": esitaja Kadri Voorand (autor Kadri Voorand)

6. "Find A Way": esitaja Kristin Kalnapenk (autorid Kristin Kalnapenk, Hannes Agur Vellend)

7. "Free Again": esitaja Egert Milder (autorid Kaspar Kalluste, Matteo Capreoli, Egert Milder)

8. "Heaven's Not That Far Tonight": esitaja Suured tüdrukud (autorid Koit Toome, Gevin Niglas, Karl Killing)

9. "Hypnotized": esitaja Kea (autorid Ketter Orav, Sander Sadam, Alvar Antson, Karl-Mathias Saarse)

10. "Kaos": esitaja Uku Haasma (autorid Uku Haasma, Henri Erik Tammai, Rudolf Toltsberg)

11. "Kiss Me": esitaja Karl Killing (autor Karl Killing)

12. "Lost In A Dance": esitaja Gram-Of-Fun (autorid Martin Kuut, Kristel Aaslaid, Raul Ojamaa, Kostja Tsõbulevski, Mikk Simson)

13. "Ma olen siin": esitaja Ivo Linna, Robert Linna, Supernova (autorid Rainer Michelson, Robert Linna)

14. "Magus melanhoolia": esitaja Jüri Pootsmann (autorid Jüri Pootsmann, Joonas Mattias Sarapuu, Jana Hallas, Aleksi Liski)

15. "Nii kõrgele": esitaja Helen (autorid Rob Montes, Jason Hunter, Renae Rain, Helen Randmets)

16. "One By One": esitaja Hans Nayna (autorid Vahur Valgmaa, Hans Nayna)

17. "Sunday Night": esitaja Rahel (autorid Rahel Ollisaar, Frederik Küüts, Jason Hunter)

18. "Tartu": esitaja Redel (autorid Kristjan Oden, Indrek Vaheoja)

19. "The Lucky One": esitaja Uku Suviste (autorid Uku Suviste, Sharon Vaughn)

20. "Time": esitaja Sissi (autorid Sissi Nylia Benita, Andrei Zevakin, Kelly Tulvik)

21. "Tuuled": esitaja Wiiralt (autorid Pat Lyons, Martin Saaremägi)

22. "We Could Have Been Beautiful": esitaja Koit Toome (autorid Joonas Parkkonen, Koit Toome, Peppina Pällijeff)

23. "Wingman": esitaja Andrei Zevakin & Pluuto (autorid Andrei Zevakin, Henry Orlov)

24. "Üks öö": esitaja Tuuli Rand (autorid Gevin Niglas, Kristel Aaslaid, Tuuli Rand)