Vabariigi presidendi jõulukaardil näeb maailma mitmekesisust

Vabariigi presidendi selle aasta jõulukaardi kandev idee on maailma kirjusus, mida ilmestavad puuokstel istuvad linnud.

Samale oksale mahuvad kõrvuti istuma ka erinevate sulgedega linnud. Kord on ühtesid rohkem ja järgmisel hetkel on nad hoopis ise vähemuses, ent siiski rõõmsalt koos. Kõigile on ruumi.

Sel aastal läheb presidendi kantseleist heade soovidega üle maailma teele 2650 jõulukaarti.

Jõulukaardi autor on Eesti illustraator ja kunstnik Catherine Zarip.

Jõulukaardid on trükkinud Ecoprint 100% taastoodetud paberile looduslike vaikude ning õlide baasil valmistatud trükivärvidega.