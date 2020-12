"Terevisiooni" video: valmista jõulumeeleolu loomiseks vigurküünlaid

Leosk selgitas, et trend sai alguse sotsiaalmeediaplatvormilt TikTok. "Taanis ja Skandinaavias müüdi selliseid painutatud küünlaid 30–40 eurot tükk. Need olid liiga kallid, nii et inimesed ei tahtnud neid isegi põlema panna ja siis leiti viis, kuidas neid ise kodus painutama hakata," selgitas Leosk.

Painutatud küünalde valmisamiseks läheb vaja pikki küünlaid ja sooja veega anumat. Leoski sõnul ei tohi vett keema lasta, ent see peab siiski olema nii soe, et käel oleks ebamugav. Seejärel tuleb pikad küünlad umbes 20 minutiks vette ligunema jätta.

Soojas vees muutuvad küünlad pehmemaks ja neid saab painutama hakata. Leoski sõnul on disaini võimalusi mitmeid – näiteks on sotsiaalmeedias levinud S-tähe kujulised küünlad, aga ka näiteks sellised, kuhu on sõlm sisse keeratud. Tainarulliga võib küünla ka lapikumaks rullida, et seejärel sinna paremini keerde sisse teha.