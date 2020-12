Maia Vahtramäe avaldas uue singli "See öö"

"Lugu räägib minu elust ja sellest hetkest, kui ma meeletult armusin ning armun tänaseni iga päev uuesti!" kirjeldas Vahtramäe värsket singlit.

"Me kõik teame seda imelist tunnet, kui sa korraga tahad olla koos vaid selle ühe ja ainsa inimesega. Te jalutate kahekesi läbi öö kuni hommikuni, teil on, mida teineteisele öelda ja koju jõudes tunned, kuidas su keha suriseb elevusest, suu on kõrvuni ja sa mõistad, et su elu muutus just praegu. See on maailma kõige erilisem tunne!" lisas ta.

Maia Vahtramäe ja Põhja-Tallinna koostöö on kestnud pea kümme aastat. Selle loo teekond sai aga Vahtramäe sõnul alguse Põhja-Tallinna bändilaagrist, kuhu aeg ajalt ühiseks muusika kirjutamiseks kogunetakse.

"Sai valmis loo taust ja refrään, mille Jaanus Saks laagris kirjutas ja siis jäi see mõneks ajaks lihtsalt seisma. Jaanus on väga osav laulukirjutaja, aga eriti hästi jäävad kõigile meelde just tema loodud refräänid," selgitas Vahtramäe.

"Me päris tihti stuudios vaidleme omavahel, sest mulle meeldiks laulda teisiti, aga lõpuks jääb PTLN-i puhul alati nii nagu algselt kirja sai pandud, sest nii lihtsalt toimib. Mingil hetkel tuli õige tunne ja ma küsisin loo endale, et see koos produtsent Hannes Vellendiga lõpuni kirjutada ja salvestada," rääkis ta.

Lisaks Põhja-Tallinna tavapärasele koosseisule saab kuulda singli "See öö" taustavokaalina vahtramäe head sõpra Kaarel Orumäge, kellega nad kohtusid aastaid tagasi lastelavastuse raames.

Vahtramäe esitles uut lugu ka reede hommikul "Terevisioonis":

Lisaks esitas ta saates ka lugu "Lumeta":