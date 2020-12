Ott Lepland ja Púr Múdd andsid välja uue singli "Vaikida võib"

"Vaikida võib" on inspireeritud muusikute enda elust – läbi elatud emotsioonidest, kogemustest ja mõtetest. "Lugu räägib sellest, kuidas sageli võtame kõike oma elus iseenesest mõistetavana ja hakkame seda väärtustama alles siis, kui meil seda miskit enam ei ole," rääkis Ott uue loo sisust.

"Lugu ise on põnev, müstiline ja samaaegselt ka helge" kirjeldas Joonatan Siiman ühist singlist. "Usun, et nii mõnigi inimene võib end selle loo sõnades ära tunda," lisab Joonatan.

Pur Muddi jaoks on tegemist esimese eestikeelse looga, eelnevalt on duo muusikat välja lasknud vaid inglise keeles. "Varasemalt me sellist koostööd ei ole teinud, aga kuna meil oli Otiga hea klapp ja vibe stuudios, siis mõtlesime, et miks mitte teha üks eestikeelne singel ka," sõnas Joonatan.

"Meie jaoks oli hea väljakutse kirjutada koos Otiga loole eestikeelset teksti ja samal ajal luua produktsioon, mis on siiski väga meielik," selgitas Joonatan laulu loomise protsessi.