Video: Heleri All proovis hobuakrobaatikat

Tartu ratsakooli treener Egle Kalev selgitas, et iga hobune hobuakrobaatika jaoks ei sobi. Näiteks peab ratsu olema rahulik, enesekindel, julge ja laia seljaga.

Akrobaadile on nõudmisi aga tunduvalt vähem kui hobusele – ainus, mida jälgima peab, on see, et ratsanik liiga palju ei kaaluks.

Kalev selgitas ka, et enne hobusele selga ronimist tuleb hobune ära puhastada. Sadulat hobusele aga selga ei panda.

Heleri tunnistas, et hobuse seljas oli päris hirmus. "Ma ei ole vist kunagi värisenud nii nagu praegu," ütles ta, kuid suutis lõpuks hobuse seljas siiski pooliku pääsukese teha.