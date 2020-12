Jaak Kilmi: "Jõulud džunglis" on täpselt selline värviline vitamiinipomm nagu ma tahtsin

Kilmi ütles, et on filmiga rahul. "See on täpselt selline värviline vitamiinipomm nagu ma tahtsin."

Elo-Mirt Oja, kes dubleeris ka "Sipsiku" filmis Anu, dubleeris "Jõulud džunglis" filmis lätlast Rebeka Šuksta.

"Anu oli väiksem. Anule pidi tegema natuke väiksema lapse häält." Oja märkis, et natuke tegi kadedaks küll asjaolu, et ise filmis mängida ei saanud.

Brydden Fablo Escobari dubleerinud Nils Jaagup England ütles, et tema jaoks oli see esimene kord dubleerida ja oli väga põnev. "Pidin lihtsalt häält natuke kõrgemaks tegema."

"Jõulud džunglis" on originaalis läti, inglise ja indoneesia keeles. "Aga igas riigis, kus seda näidatakse, tuleb see ekraanile selle riigi keeles. Eestis on see eesti perekond, kes läheb Indoneesiasse."

Filmi point on Kilmi sõnul see, et jõulud on jõulud siis, kui sa veedad neid koos perega. "Jõulude ajal ongi oluline jõuluime, ükspuha, kus maailma nurgas see jõuluilme juhtub."

Kilmi märkis ka, et Ojaga tahab ta kindlasti võtteplatsil tulevikus kohtuda. England tegi aga suvel juba peaosa Kilmi uues filmis "Tagurpidi torn". "Alguses oli täielik üllatus, et saingi filmi sisse. Täiesti äge värk."

Kilmi sõnul ongi üks asi saada filmi näitlema, pärast seda tuleb see raske periood. "Tuleb teha tööd ja olla keskendunud."

England märkis, et talle ei tundunud see tööna. "Üldse mitte."