Valmistu jõuludeks: "Terevisioonis" tutvustati kuusetrende

Joonas sõnas, et paljud suhtuvad kuuse ostmisesse taunivalt, sest see pole nende arvates loodussõbralik käitumine.

"Kõik müügis olevad kuused on kasvatatud kuuseistandustes. See tähendab seda, et nad on spetsiaalselt kasvatatud aladel, kus muid põllukultuure kasvatada ei saa. Ei saa kasvatada vilja, selleks peab olema spetsiaalne pinnas. Või näiteks, kui tuuakse Euroopast kuskilt mägedest – seal ei saa viinamarju kasvatada, sest seal ei kasva see jne. Istandusest toodud kuusk on spetsiaalselt kasvatatud kuskil üheksa või kümme aastat, ta on parajalt lõigatud ja tihedaks kasvanud ja metsa jäävad kuused alles," selgitas Joonas.

Ta lisas, et jõulupuu valikul tuleb mõelda sellele, mis eesmärgiga kuusk tuppa tuuakse. Kui tahetakse, et kodu oleks täis kuuse lõhna, soovitab Joonas valida hariliku kuuse. Küll aga tuleb arvestada sellega, et harilik kuusk ajab rohkem okkaid kui näiteks nulg.

Lisaks on võimalik valida ka potikuusk, mis võib olla nii väike kui ka suur. Näiteks on Joonase sõnul Skandinaavias praegu väga populaarsed ja trendikad väikesed ja veidi nirud kuused, mida jõululauale kaunistuseks pannakse.

"Selline boho stiil ja mõnus. Põhku ümber ja jõululaua peale mitu kuuske panna on just see kõige trendikam," ütles Joonas.

Potikuuske ostes peab aga jälgima, kas kuusk on potti vaid müügi ajaks tõstetud või ta on algusest peale potis kasvanud.

"Me saame küpressilised ja kuused, mis on potis kasvanud, päris suure tõenäosusega viia kevadel oma aeda ja panna sinna kasvama. Aga need, mis on spetsiaalselt jõuludeks istutatud sinna potti, nendel on see vähe tõenäoline, et need siiski edasi kestavad," selgitas Joonas.

Ta lisas, et miks mitte tuua ka tuppa mitu kuuske – näiteks elutuppa suur kuusk ja laste tubadesse väikesed küpressid.