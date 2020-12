Minu Eestimaa | Üllar Saaremäe harjutab metsas lavarolle

Saaremäe tõdes, et satub metsa üsna tihti. "Eriti viimasel ajal, kuna mu väikesed kaksikud, kes saavad õigepea kaheaastaseks, ei päädi toas istuda, mille üle mul on väga hea meel. Meelelahutusena ei sõida me kuhugi välja, vaid tuleme metsa," rääkis Saaremäe ja lisas, et näiteks meeldib kaksikutele metsas mustikaid süüa.

Saaremäe sõnul on metsas võimalik ka tööd teha.

"Ühel hetkel ma avastasin, et lihtsalt metsas liikudes ja loodust nautides on võimalik tegelikult ka töö kaasa võtta. Võib ju mõelda, et näitleja võtab töö metsa kaasa? Kellele sa siin siis esined – rebastele, karudele ja huntidele? Teatud etapis, rolli valmimisel, on väga oluline, kui saad tekstiga üksi olla," sõnas Saaremäe ja lisas, et näiteks saab metsas harjutada mõnda monoloogi või pikemat kirjeldust.

Metsas teksti õppimine tuleb hiljem ka laval kasuks.

"Veidral kombel, kui sa oled selle teksti metsas omandanud, siis tekivad ka mingid seosed laval – mingid pildid hakkavad tulema. Sa küll oled absoluutselt teises situatsioonis – prožektorid on peal, publik saalis – ja siis oled sa selle tekstiga nende ees ja mingid mälupildid hakkavad vaikselt esile kerkima. Ahjaa, see lõik oli mul ju selles kohas kordamisel või selle ma suutsin just siis omandada, kui suure tamme juurde jõudsin," kirjeldas Saaremäe.

Puude vahel jalutades on ta mõtisklenud ka tõsisemate rollide üle. Näiteks kordas ta kaks aastat tagasi seenel käies lõike lavastusest "Lendas üle käopesa".

"Siis juhtus üks lõbuslugu – ma lihtsalt ei pannud tähele, et lähedal keegi vanem proua oli samuti seenele tulnud ja ju ta oli leidnud siis sellise koha, kust mitte kohe püsti tõusta ja mina oma monoloogi korrates liginesin talle teda tähele panemata. Mingil hetkel röögatasin, proovides, et kas siin on see või teine register," kirjeldas Saaremäe ja lisas, et proua ehmatas ja hakkas ära jooksma, mille peale näitleja vabandas ja seletas, et ei tahtnud kedagi ehmatada.

"Aga ära ta mu tundis, ju ta oli "Tuulepealset maad" vaadanud. See ei olnud talle üldse üllatus, et kapten Ploompuu kuskil metsas talle vastu jalutab," ütles Saaremäe.

Metsas meeldib Saaremäele aga ka niisama ringi jalutada. "Eesti loodus on midagi harukordset ja mets ennekõike. Ma arvan, et see, mida te siin taustal näete, seda me peamegi hoidma. Inimesed laias maailmas on kadedad, kui nad sellistesse kohtadesse tulevad," sõnas Saaremäe.

