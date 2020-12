Spotify avaldas tänavu enim kuulatud lugude nimekirja

Selle aasta kuulatuim artist on Bad Bunny, kelle loomingut kuulati maailmas 8,3 miljardit korda. Veebruaris andis Bad Bunny välja albumi "YHLQMDLG", mis noppis endale ka selle aasta enim kuulatud albumi tiitli – albumit kuulati 3,3 miljardit korda.

Kuulatavuselt järgnevad Bad Bunnyle Drake ja J Balvin.

Enim kuulatud naisartist on teist aastat järjest Billie Eilish, kellele järgnevad Taylor Swift ja Ariana Grande.

Selle aasta kuulatuim lugu on aga The Weekndi "Blinding Lights", mida kuulati 1,6 miljardit korda. Teise koha saavutas Tones and I lugu "Dance Monkey" ning kolmanda Roddy Ricchi "The Box".

Koroonapandeemia tõttu oli ka Spotify kasutajate kuulamisharjumustes muutusi näha. Näiteks kuulati karantiini ajal üha rohkem nii nostalgilisi kui ka kodukontoriteemalisi playlist'e.

Enim kuulatud artistid:

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd

Enim kuulatud naisartistid:

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

Enim kuulatud albumid:

1. "YHLQMDLG", Bad Bunny

2. "After Hours", The Weeknd

3. "Hollywood's Bleeding", Post Malone

4. "Fine Line", Harry Styles

5. "Future Nostalgia", Dua Lipa

Enim kuulatud lood:

1. "Blinding Lights", The Weeknd

2. "Dance Monkey", Tones And I

3. "The Box", Roddy Ricch

4. "Roses – Imanbek Remix", Imanbek and SAINt JHN

5. "Don't Start Now", Dua Lipa

Enim kuulatud taskuhäälingud:

1. "The Joe Rogan Experience"

2. "TED Talks Daily"

3. "The Daily"

4. "The Michelle Obama Podcast"

5. "Call Her Daddy"