Olav Ehala: rock-ooperit "Johnny" ei keelatud ära, see lihtsalt kadus pildilt

Olav Ehala selgitas, et rock-ooper "Johnny" põhineb Richard Bachi teosel "Jonathan Livingston Merikajakas". "Teose idee on selles, et merikajas on indiviid, kes tahab oma teed lennata, aga mass surub teda kogu aeg raamidesse," ütles ta ja tõi välja, et aastaid tagasi kirjutas Mati Unt sinna vahele ka kolm monoloogi, kus rääkisid inimesed, kes olid oma ideede pärast surma läinud. "Elus rockbänd oli ka laval, Kappeli-aegne Ruja."

"Laulude tekstid olid kombineeritud, midagi oli võetud klassikast, näiteks August Sanga ja Juhan Viidingu tekstidest oli midagi, aga üht-teist kirjutas Kalju Komissarov ka juurde," tõdes ta ja rõhutas, et kogu lavastusest kõlas läbi pidevalt sõnum "Elagu vabadus". "Ega sellele kõige parema pilguga ei vaadatud."

Ehala arvates "Johnnyt" otseselt ära ei keelatud, kuid see kadus lihtsalt kuidagi ära. "Teda oleks võinud palju rohkem mängida, sest Salme tänava saal oli täis ning noored tunglesid kassa juures, et pileteid saada," tõdes ta.

Kui toonases lavastuses oli keskses rollis kas Urmas Alender või Andres Ots, siis nüüd võtab selle rolli üles Franz Malmsten. "Mina olen lugenud seda praegust teksti, mis on mingil määral toodud üle tänasesse maailma, aga teemad on jäänud samaks."

Esmakordselt teksti lugedes üllatus Malmsten, et "Johnny" on tema maailmavaatega üllatavalt kooskõlas. "Ma ei pea mängima midagi sellist, mis mulle ei sobiks," nentis ta ja lisas, et detsembris hakkab ta lavastuse jaoks käima ka laulutundides. "Ma olen õppinud laulmist nipet-näpet siit-sealt, aga nüüd ma hakkan konkreetselt nende laulude järgi õppima."