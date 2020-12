"Kes keda?" uurib, kuidas mõjutab koduõppele saatmine abituriente

Sel nädalal viidi Tallinna, Harjumaa ja Ida-Virumaa koolide gümnasistid üle kaugõppele, olenemata sellest, kas koolis on koroonaviirusega nakatunuid või lähedases kontaktis olevaid õpilasi. Riigi otsus tekitas muret paljudele gümnasistidele, nende vanematele ja ka venekeelsest perest pärit kooliõpilastele.

Tallinna linn on palunud valitsusel teha erand, et kohalikud omavalitsused saaksid ise hinnata, millised koolid tuleks kaugõppele üle viia ja millised mitte. Ka Kirde-Eesti koolide juhid ei ole vaimustuses gümnaasiumiõpilaste üleminekust kaugõppele. Ida-Virumaal on probleemiks just eesti keele vähene oskus ning eestikeelne õpikeskkond on ülimalt oluline.

Viirus COVID-19 ei näita raugemise märke. Kui kevadel lahkusid kõik koolilapsed mitmeks nädalaks koduõppele, siis nüüd peetakse enamikes koolides lisaks kaugtundidele ka tavalisi tunde. Seetõttu võib koolihooneid endiselt pidada viiruse leviku potentsiaalseteks kohtadeks. Kas kaugõpe võib asendada traditsioonilist kontaktõpet?

Saates on külas teema üle arutamas haridusministeeriumi alus- ja põhihariduse osakonna juhataja Liina Põld, Viimsi gümnaasiumi õppekorraldusjuht Ingrid Hermet, SA Tallinna Koolitervishoid juhatuse liige Valentina Hazinskaja ja Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula. Vestlust jälgivad Tallinna Laagna gümnaasiumi 12. klassi õpilane Arina Echand ja koolilapsevanem Marika Guralnik.

Diskussiooni juhivad saatejuhid Andrei Titov ja Krista Lensin.

"Kes keda?" on ETV+ eetris kolmapäeviti kell 20.25. Saade on kakskeelne, nii eesti- kui ka venekeelsete subtiitritega.