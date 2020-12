Billie Eilish andis neljandat aastat järjest samade küsimustega intervjuu

Laulja Billie Eilish andis äsja Vanity Fairile videointervjuu, kus vastas samadele küsimustele, mida talt ka eelneval kolmel aastal küsitud on. Nii on intervjuudest tekkinud justkui ajakapsel, mis näitab, kuidas laulja muutunud on.

Esimese intervjuu andis Eilish Vanity Fairile 18. oktoobril 2017. aastal, mil ta veel ülemaailmselt nii tuntud ei olnud. Ka järgnevatel aastatel andis ta intervjuu just 18. oktoobril ning äsja avaldatud 27-minutilises videos nelja intervjuu vastuseid võrreldud.

Näiteks rääkis Eilish 2017. aastal, et tal on Instagramis 257 000 jälgijat. Selleks aastaks on ta jälgijate arv jõudnud aga 67,5 miljonini.

Muu hulgas rääkis Eilish selle aasta intervjuus, et on koroonapandeemia tõttu saanud tavapärasest rohkem vabu päevi. Tänu hõredamale graafikule on ta saanud ka rohkem muusikat kirjutada – koos vend Finneas O'Connelliga kirjutas ta 16 uut lugu, millest kuulajateni on jõudnud "Therefore I Am".

"Ma olen tänulik selle eest, mida see aeg mulle andnud on, aga ma tahaksin siiski, et asjad tagasi normaalseks läheks," sõnas muusik ja lisas, et tal on kahju, et ta maailmatuurile ei saanud minna.

"Ma ei oleks kunagi arvanud, et ühel päeval ma ei saa kontserte anda. See on üks ainsaid asju, milles ma enda arvates hea olen," ütles Eilish.

Lisaks tunnistas ta, et tal on juba mõnda aega identiteedikriis.

"Ma arvan, et see oli detsembris, kui ma esinesin raadios ja tundsin, et ma pean teesklema, et olen Billie Eilish. Mulle tundus, et ma ei vaata ennast kui iseennast, vaid ma nägin toimuvat kui kõrvaltvaataja ja see oli väga veider. Seda juhtus mitu korda ja näiteks ka auhinnagaladel. Ma tundsin, et olen kui iseenda paroodia," rääkis Eilish ja lisas, et viimasel ajal on olukord veidi paremaks läinud.