Saara Pius ja Renārs Kaupers avaldasid jõuludueti "Jõulusoov"

Filmi meeleoluka tunnusloo "Jõulusoov" meloodia ja lätikeelsete originaalsõnade autor on Renars Kaupers. Eesti keelde tõlkis ja kohandas sõnad Leelo Tungal ning ingliskeelsete sõnade autor on Fred Krieger.

Piusi arvates on harjumuspäraste jõululaulude kõrvale uued lood väga teretulnud. "Ma armastan traditsioonilist jõulumuusikat, aga olen seda meelt, et uusi lugusid on samuti juurde vaja. "Jõulusoov" on väga meeldejääva meloodiaga ja mul on tunne, et see võib meie jõulumuusika playlist'idesse jääda ka järgnevateks aastateks," sõnas Pius.

Film "Jõulud džunglis" linastub kinodes üle Eesti alates 2. detsembrist.