Tones and I "Dance Monkey" haaras Shazamis enim tuvastatud loo tiitli

Austraalia artisti Tones and I lugu "Dance Monkey" on nüüd muusikatuvastusrakenduses Shazam enim tuvastatud lugu.

Lugu ilmus 2019. aasta mais ja seda on sellest ajast Shazamis tuvastatud 36,6 miljonit korda, kirjutab CNN.

Varem kuulus rekord Rootsi DJ Avicii loole "Wake Me Up".

"Dance Monkey" on jõudnud edetabelite tippu enam kui 30 riigis. Ühtlasi on tegemist esimese ainult naise kirjutatud lauluga, mis on viimase kaheksa aasta jooksul Billboard Hot 100 edetabeli esiviisikusse jõudnud.

"See laul räägib hetkest, mil ma tundsin end pahasena, sest nägin, et inimestel ei ole enam kannatust," kirjeldas Tones and I loo tagamaid.