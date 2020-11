"Jõulutunnel" kogub tänavu raha Vähiravifondile Kingitud Elu

"Vähk on keeruline teema. On inimesi, kes ei taha sellest üldse rääkida, veel vähem 1. jõulupühal midagi sellest kuulda. Aga vähk on teema, mis puudutab igaüht, sest meie tutvusringkonnas, sugulaste-lähedaste hulgas on ka keegi, kes on olnud vähis," selgitas "Jõulutunneli" saatejuht Margus Saar.

"Me tahame teada, miks me jääme vähki, kas see on moodsa aja haigus või mitte ja kui kaugel on arstiteadus on sellega, et meid aidata ja millised on vahendid, mida annab riik maksumaksjate kaudu ja miks me aeg-ajalt tuleme kokku ja teeme annetuskampaaniaid," jätkas Saar.

Ta märkis, et talle sümpatiseerib Kingitud Elu, sest nad koguvad isiklikud laia tuttavate-sõprade võrgustikuna kaubanduskeskustes ja mujal annetusteks raha.

Vabatahtlike annetuste toel tegutsev Vähiravifond Kingitud Elu on aastast 2014 toetanud rohkem kui tuhandet vähidiagnoosiga inimest ning aidanud neil saada hädavajalikku elupäästvat ravi. Fondi seitsmendal tegevusaastal saavad neid toetada ka "Jõulutunneli" vaatajad, helistades annetustelefonide numbritel ja kinkida seeläbi lootus ja võimalus pikemaks eluks või täielikuks tervenemiseks.

"Jõulutunnel" on ETV ekraanil 25. detsembril, tänavu on heategevusprogrammiga liitunud ka ETV+. "Jõulutunnel" alustab esimest jõulupüha hommikuse erisaatega ning pakub õhtuses otsesaates pühadesse sobivat muusikat, kosutavaid kohtumisi ja lootusrikkaid lugusid. Saadet juhivad ETV-s Katrin Viirpalu ja Margus Saar, ETV+ kanalil Andrei Titov.