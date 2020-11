Noor leiutaja leidis lahenduse oma jänese karvaajamisele

"Kuna jänes käis palju oma pesast edasi-tagasi, siis mõtlesin, et võiks sinna panna karvapüüdja, mis võtaks talt lahtised karvad ära," selgitas Imre.

Ema Ly märkis, et poja Imre leiutis aitab tõepoolest lahtised karvad kinni püüda. "Karvu on küll vähem. See oli tõesti vahva leiutis."

Imre osaleb õpilasleiutajate konkursil neljandat aastat ja on leiutanud asju ka varem, muu hulgas näiteks pannkoogimasina, ilmaolusid jälgiva liiklusmärgi, kosmose puhastaja ja päikesepaneeliga

mobiiltelefon.

Imre kinnitas, et on mõelnud ka oma leiutiste patenteerimisele. Samas pole ta kindel, kas temast saab elukutseline leiutaja. Valikutes on veel minna kaitseväkke ja saada judos maailmameistriks.

Õpilasleiutajate auhinnagalat näeb Lasteekraani veebilehel teisipäeval kl 12.