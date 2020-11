Piret Järvis-Milder: jääme Vanilla Ninja uue muusikaga oma vanade liistude juurde

"Tegelikult võib vist öelda, et uus Vanilla Ninja saab kõlama nagu vana Vanilla Ninja. Me ei taha kedagi šokeerida, nii et ma arvan, et need inimesed, kellele meeldis Vanilla Ninja muusika siin umbes 15 aastat tagasi, nemad kindlasti rõõmustavad, sest see kõlapilt on ikkagi üsna sama. Mis mulle isiklikult tegelikult meeldibki, et me ei lähe püüdma kaasaegset moodsat kõlapilti, vaid jäime ikkagi oma liistude juurde," rääkis Piret Järvis-Milder R2 "Hommikus!".

Ta lisas, et uue albumi täpne ilmumisaeg ei ole veel teada, kuid kindlasti saab uut muusikat kuulda juba järgmisel aastal. Hetkel on neil koos David Brandesega valminud viis lugu, ent albumi jaoks on vaja rohkemgi. Just Brandeselt tuligi idee lauljatarid taas kokku tuua.

"Võib olla seda peab pärast ümber lükkama, aga minu arust tuli mõte ikkagi Davidi poolt. Ta võttis ühendust, et kuulge, äkki mõtleks, et teha uus plaat ja me mõtlesime, et teeme," ütles Järvis-Milder ja lisas, et mõtlemisele kulus veidi aega, et omavahel kokkuleppele jõuda.

"Omal ka vaja natuke mõelda, sest elud on ikkagi teistsugused, kui nad olid 20 ja 15 aasta eest. Kõigil on siin vahepeal pered tekkinud ja muud tööd ja tegemised. See ei ole enam nii lihtne, kui teismeliste tüdrukutena, et jätad kõik siiapaika siin Eestis ja lähed ja teed. On teistsuguseid väljakutseid praegusel ajal," tõdes Järvis-Milder.

Ta lisas, et bänd saab taas kokku neljaliikmelisena – lisaks Järvis-Milderile on koosseisus tagasi ka Lenna Kuurmaa, Katrin Siska ja Triinu Kivilaan. "Vanilla Ninja ei ole vahepeal kunagi lahku läinud, mis ongi naljakas – meil ei ole mingisugust kuupäeva, et andsime siis viimase kontserdi ja läksime lahku. Me ametlikult oleme kogu aeg tiksunud, aga ei ole midagi teinud. Me oleme vist olnud nagu puhkusel ja nüüd tuleme siis puhkuselt tagasi varsti," rääkis Järvis-Milder.

"Meil on valmisolek ja tahe küll, et järgmine aasta võiks Eestis suure kontserdi teha," ütles Järvis-Milder, kuid lisas, et eks ole näha, kas koroonapandeemia on selleks ajaks vaibunud või mitte.