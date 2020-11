KiROT avaldas muusikavideo uuel albumil kõlavale loole "Aken all"

Martin Lauri lavastatud videos rullub lahti debatt kahe sisemise tahu vahel. "Üks on vassiv ja proovib olla tuus, teine aga aus ja otsekohene ning vaatab iseenda valedele otsa," seletas KiROT.

"Aken all" visuaal on justkui pilguheit räppari loomeprotsessile. "Mida edasi video läheb, seda intensiivsemaks see protsess läheb. Algus on pinda kompiv ja keskel juba ma kujutan enam-vähem ette, kuidas seda esitada ja päriselt nii-öelda käsitleda," sõnas KiROT.

Video tehniline protsess oli räppari sõnul väga spetsiifiline. "Pidime kaamera ja minu liikumise väikeses toas väga hoolikalt kooskõlastama – üks väike valenihe ja operaatoril pole minu pärast ruumi ning vastupidi. See kõik tuli koha peal paika loksutada ja kuna mängus olid ka suled ja muu selline, siis ega väga palju ruumi eksimiseks ei jäänud," nentis räppar.

23. novembril ilmunud debüütalbum "Südameta, kaptenisillalt" on rännak läbi KiROTi emotsionaalse arengu. Plaadilt leiab 18 pala, millel löövad kaasa ka Genka, Mick Moon, Kapa, Merili Käsper, Beebilõust ja Hain Hoppe.

"Need lood räägivad sellest, kuidas eluvõõrast poisist on saanud KiROT ja milliseks on tema mentaliteet ning maailmavaade kujunenud," selgitas KiROT.

"Kuna elul on kombeks olla tormiline, siis läbi aastate liikumine on veidi nagu merel seilamine. Igaüks vastutab sel merel iseenda paadi suuna eest ja kui sa tegelikku vastutust selle eest ei võta, siis pigem juhitakse sind hoopis vastavalt kellegi teise vajadustele," lisas ta.

"Keegi pole elu sees mulle midagi otseselt kandikul lauale toonud ja seega see album ongi otseselt südametu sõnum kaptenisillalt – see paat läheb täpselt sinna, kuhu tal vaja minna on," ütles KiROT.