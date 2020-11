Age Oks valudes tantsimisest: võtsin päris tihti valuvaigisteid

Oks tunnistas, et enda mäletamist mööda võeti ta balletikooli viimaste seas vastu.

"Eeldused mul olidki väga keskpärased – puht füüsilised, sest see on väga oluline balletis," rääkis ta saates "Hommik Anuga".

Ta lisas, et ballett on tegelikult keha jaoks ebaloomulik, mistõttu on oluline sellega varakult tegelema hakata.

"See ongi see tehnika, miks me nii vara alustame, et seda loomulikuks teha. Kellel ei ole neid eeldusi kõige paremaid, siis võib olla see ei ole nii lihtne. See on nagu kogu aeg enda piiride ületamine," sõnas Oks ja lisas, et kuigi tihti jääb mulje, et balletiga tegelemine on väga valus, siis kõigi puhul see nii ei ole.

Küll aga oli tal endal mitmete probleemide tõttu tihti valus tantsida. Üks valutegijaid oli Oksa sõnul kulunud jalalaba liiges.

"Sellega oli selline asi, et kui ma Londonisse saabusin – mul oli see juba noorena alanud see kulumine –, läksin seal doktori juurde, kes vaatas mu röntgenpilti ja ütles, et siin on ainult kaks valikut – kas sa lõpetad tantsimise kohe või me vahetame liigese välja, selle protsess, et taastuda on aasta ja ka siis pole kindel, kas sa tantsida saad. See oligi jutt ja ta lihtsalt lahkus kabinetist. Ma olin mingi 21, istusin seal, natuke nutsin ja mõtlesin, et liigest ma vahetama ei hakka, vaid proovin ikkagi edasi minna nii kaua, kui ma suudan," meenutas Oks.

"Ma väga tihti kasutasin valuvaigisteid," lisas ta.

Age Oks saates "Hommik Anuga" 28. novembril Autor/allikas: Merily Malkus/ERR

Age Oks ja Toomas Edur tegid Ühendkuningriigis edukat karjääri, ent 2009. aastal naasesid nad Eestisse.

"Ma tüdinesin nende traumadega võitlemisest ja teine asi oli loomulikult ka see, et ma tahtsin emaks saada ja tundsin, et aeg tiksub, et kuidas ja kas see üldse saabki teoks. See oli minu tugev soov, miks ma mõtlesin, et nüüd on see hetk käes. Ma ei olnud kindel, kas ma suudan kaua jätkata sellel tasemel," rääkis Oks.

Eestis sai Oks Estonias tööd ning peagi sündis nende perre ka tütar Elizabeth. 2016. aastal läksid Edur ja Oks lahku ning peagi kaotas Oks töö, mistõttu kaalus ta ka eriala vahetamist.

"See oligi selline moment, et mis siis edasi, kui ma siia jään. Elizabeth oli siin ja ta läks just kooli, ei oleks olnud hea mõte hakata tema elu rikkuma," sõnas Oks ja lisas, et kaalus ka enda balletistuudiot avada, kuid tundis, et see poleks siiski päris tema jaoks.

Peagi tegi aga Kaie Kõrb talle ettepaneku balletikooli õpetama minna ning Oks võttis pakkumise vastu.

"Ma olen väga rahul. Mul on väga toredad õpilased ja loomulikult ma väga loodan, et minu õpetajatöö jätkub. Elu paneb ise kuidagi kõik need asjad veerema või mitte, üles või alla," ütles Oks.