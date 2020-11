Hendrik Sal-Saller esinemispausist: Smilersi tormamisele pidigi väike vaheaeg tulema

Laulja Hendrik Sal-Saller tõdes, et koroonapandeemia tõttu on ansambel Smilersi graafik tavapärasest palju hõredam.

"Meil on kalendris Smilers alati punaselt kõikidel poistel. Kõik see punane on asendunud tühjusega," ütles Sal-Saller saates "Hommik Anuga" ja lisas, et oma aasta viimase kontserdi annavad nad sel pühapäeval Siidrifarmis.

Samas leidis ta, et halada ei ole mõtet ja esinemispausist võib tegelikult ka hoopis kasu olla.

"Kõik see olukord muidugi soosib seda, et istud kohvitassiga rohkem diivanis ja mõtled ja arutled ja teed ühte, teist ja kolmandat. Lõppkokkuvõttes ega sellele tormamisele ka meie bändi mõttes pidigi väike vaheaeg tulema, sest me oleme ikka pannud hullu päris kõvasti. Nüüd võib olla ongi õige aeg ja vaatame, mis saab, äkki tuleb jälle lahe plaat uus," ütles Sal-Saller ja lisas, et bändil on mitmeid lugusid, mis salvestamist ootavad.

Lisaks on Smilersi liikmed otsustanud kõik oma stuudioalbumid vinüülidena välja anda.

"Vinüüli tagasitulek heas mõttes äkki tekitab selle olukorra – osad bändid muidugi on seda kogu aeg teinud, et teevadki albumeid ja annavad välja, et neid tervikuna kuulata – aga just, et äkki lõppeb ära selline hull singlite möll, et igaüks teeb ühe loo, see kestab nädal või kaks ja siis on see juba unustatud ja tuleb järmine lugu," ütles Sal-Saller.

Hendrik Sal-Saller saates "Hommik Anuga" 28. novembril Autor/allikas: Merily Malkus/ERR

Sal-Saller tõdes, et edetabelitesse jõudmine ei ole tema jaoks eesmärk.

"Mind käivitab metsikult kogu meie bänd. Mul on ilgelt lahe olla siiamaani laval koos oma sõpradega ja bändikaaslastega – ühes ja samas isikus on. Mulle väga meeldib see ja see mind käivitab tõesti. Ma ootan igat nädalavahetust või igat keikat, mis meil kunagi tuleb. Koos mängimine – see on see, mis käivitab," sõnas Sal-Saller.

Saates esitas Smilers ka loo "Lähme sõidame":