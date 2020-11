Anett: tegelesin debüütalbumit kirjutades tugevalt eneseotsinguga

Laulja ja laulukirjutaja Anett Kulbin avaldas novembris oma esimese täispika albumi "Morning After", mis on tema enda isikliku kogemuse pealt kirjutatud.

"Ma tunnengi, et see album on hästi endasse vaatav ja album, mida kirjutades ma tegelesin ka hästi tugevalt eneseotsingutega. Kes olen mina? Kes olen mina väljaspool suhteid? Kus ma olen? Kes ma tahan olla?" rääkis Anett saates "Hommik Anuga".

Albumi sisu kajastab Aneti sõnul halva suhte järgset pohmelli. Ta lisas, et loomingu puhul tuleb teatav melanhoolia alati kasuks.

"Aga see on okei, eks kõigil tuleb elus tõususid ja mõõnasid ette," ütles Anett.

Uuele albumile on ta juba ka palju positiivset tagasisidet saanud ning eriti rõõmsaks teeb teda see, kui keegi võtab aega, et talle albumi kohta kirjutada.

"Kõige suurem tunnustus on juba see, kui kasvõi üks, kaks või kolm inimest kirjutavad, et öelda, et aitäh selle muusika eest või et see läks mulle hinge või et mul on tunne, et sa tead täpselt, mis minu elus parajasti toimub – ma suhestun nii hästi selle muusikaga," kirjeldas Anett.

Ta lisas, et just hingestatud muusika tegemine ongi tema jaoks üks olulisi asju.

"Ma arvan, et mis iganes suunad parasjagu populaarsed on, siis üks asi, mis mitte kunagi kuhugi ei kao, on hingestatud muusika ja muusika, mis tuleb sinu seest ja on aus muusika," sõnas Anett.

Anett saates "Hommik Anuga" 28. novembril Autor/allikas: Merily Malkus/ERR

Ülikoolis õppis Anett tegelikult aga hoopis ärijuhtimist.

"Mulle tundus Elleri kooli lõpuks, et ma tahaks korraks puhkust – ma ei taha seda teooriat, ma ei taha seda, mis on juba kaua kaua õpikutes kirjas olnud, vaid ma tahaksin kuidagi loomingus ennast vabalt tunda. Kindlasti sellele aitab kaasa lauluoskus ja pillimänguoskus, aga ma tundsin, et teooriat sai minu jaoks liiga palju ja ma tahtsin, et teadmatuse maagia jääks natukesel määral alles minu jaoks," selgitas Anett.

Saates esitas Anett ka loo "Never Want to Leave":