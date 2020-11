Galerii: Tallinna lauluväljakul avati esimese advendi puhul jõulupark

"Pakume lauluväljakul esmakordselt mitmekülgseid võimalusi jõulumeeleolu loomiseks ning vaba aja veetmiseks. Meie alal on palju ruumi ja värsket õhku, seega siia saab tulla uudistama võrdlemisi ohutult isegi tänases situatsioonis," ütles Tallinna Lauluväljaku juht Urmo Saareoja.

"Oleme panustanud kaunitele valguslahendustele, et pimedasse aega helgust juurde tuua. RMK abiga satuvad külastajad jõulumetsa. Detsembri alguses püstitavad kunstikoolide õpilased alale enda kavandatud alternatiivsed jõulukuused ning helgust kingib ka suurejooneline valgusfestival," tutvustas Saareoja jõulupargi meeleolu.

Saareoja sõnul on lauluväljakul võetud eesmärgiks sedalaadi ettevõtmistega jätkata ka edaspidi. "Koos heade partneritega suudame pakkuda väga eriilmelisi lahendusi, mille esimeseks katsetuseks ongi tänavune jõulupark. Loodetavasti saab sellest linlaste jaoks uus Raekoja plats, milleta jõule enam ette ei kujuta," selgitas Saareoja.

RMK püstitas jõuluparki metsa eluringi tutvustava jõulumetsa, kus RMK taimlast pärinevad väiksed puukesed vahelduvad pisut vanemate metsast pärit kuuskede ja mändidega.

"Eri vanuses puud väljendavad metsa eluringi põhiolemust – kõik elav siin ilmas kasvab ja saab vanemaks, igal põlvkonnal on täita oma roll ja kõik rollid on olulised. Ellujäämiseks ja kestmiseks vajame erinevaid põlvkondi, koosolemist ning mõistlikku tasakaalu olemasoleva säilitamise ja kasutamise vahel," selgitas RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo jõulumetsa ideed.

Jõulumetsa teabetahvlitel tutvustatakse tarkuseteri metsast ja metsa väärtustest ning vastata saab teemakohastele küsimustele. Jõulumetsa võlumaad ilmestab neoontulede valgusdisain, kuhu igaüks saab ultravioletse tehnika abil kirjutada oma jõulusoove.

Alates detsembrikuu algusest pakuvad Eesti Kunstikoolide Liidu eestvedamisel külastajatele silmailu ja uudistamist kunstikoolide õpilaste meisterdatud alternatiivsed kuused. Lapsed on olnud materjalide valikul väga loomingulised ning kuuskede loomiseks võetakse kasutusele nii vanad mandariinikastid, helkurite tootmisjäägid kui ka seisma jäänud keraamika.

"Õpilastel on kavandid juba valmis ja rõõmustav on näha, et lapsed taaskasutavad erinevaid materjale. Fantaasiaküllased kuused valmivad aga Lauluväljakul pealtvaatajate silmade all 4. detsembril," rääkis Eesti Kunstikoolide juhatuse liige ja alternatiivkuuskede projekti eestvedaja Margit Mikk.

Jõulupark on avatud esimesest advendist ehk 29. novembrist kuni 10. jaanuarini.