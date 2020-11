Saara Pius "Jõulud džunglis" võtetest Indoneesias: ma iiveldasin konstantselt

Sel pühapäeval on "Hommik Anuga" saates külas näitleja Saara Pius ja režissöör Jaak Kilmi, et rääkida peagi esilinastuvast kogupere seiklusfilmist "Jõulud džunglis", mille võtted toimusid Indoneesias.

Pius tõdes, et tema jaoks oli tegemist väga põneva reisi ja võtteperioodiga, sest oli sel ajal umbes kuu või poolteist kuud rase.

"Ma iiveldasin konstantselt – see kultuur, need lõhnad. Isegi värvid ajasid mind oksele. Ma ei suutnud neid kirkaid värve taluda, päikesevalgus ajas mind oksele. Rääkimata nendest toidulõhnadest – ma käisin kauge kaarega mööda ja suutsin ainult friikartuleid ja puuvilju süüa, sest kõik muu ajas oksele," meenutas Pius ja lisas, et kõige hullem oli siiski kohalik liiklus.

Teised esialgu Piusi lapseootusest midagi ei teadnud. "Mina ei teadnud seda alguses ja mul oli üks esimene Saara võttepäev, kus ma põhimõtteliselt hoidsin teda terve päeva umbses furgoonis koos teiste vangidega kinni," rääkis Kilmi.

"Ehk siis, kui sul on seal 35 kraadi niikuinii, siis seal kaubikus oli ma arvan 45 kraadi – sa oled seal kümnekesi, sul ei ole õhku ja sa oled veel rase ka," lisas Pius.

Saara Pius ja Jaak Kilmi saates "Hommik Anuga" 28. novembril Autor/allikas: Merily Malkus/ERR

Indoneesiasse sõideti aga seetõttu, et film pidi toimuma keskkonnas, kus jõule ei tähistata. "See lugu nägi ette, et ollakse kultuurikeskkonnas, mis ei ole meile tavapärane. Ja tõepoolest – seal ei peeta jõule, see on moslemimaa. See peab avalduma igasugustes detailides," rääkis Kilmi ja lisas, et Indoneesias jõulufilmi tegemine oli poliitiliselt tundlik teema ja seetõttu öeldi sealsetele ametivõimudele, et film kannab nime "Seiklus džunglis".

"Mõte oli teha jõulufilm, mis oleks natuke teistsugune või ütleme siis täiesti teistsugune jõulufilm," selgitas Kilmi ja lisas, et filmis kolib peategelane, 10-aastane Paula perega lõunamaale elama ja peab sealse uue ja põneva keskkonnaga harjuma.

Kuna tegemist on Eesti ja Läti koostööfilmiga, mängivad nii Paulat kui ka tema pereliikmeid Läti näitlejad. Lisaks neile lõid filmis kaasa aga ka näiteks eestlased, indoneeslased ja sloveenlased. "Meil oli metsikult suur võttegrupp. Ma ei suutnud neid kokku lugeda, metsikult palju inimesi," sõnas Kilmi.

Võtteperioodil tuli kohati ette ka lõbusaid arusaamatusi. Näiteks meenus Kilmile seik, mil võtteplatsile oli vaja hankida leopardi topis. Indoneesias on aga loomade topiste kohta karmid reeglid kehtestatud.

"See villa, kus me filmisime, seal oli täitsa seaduslikult leopardi topis olemas, aga kuna seal elasid rikkad hiinlased, keda naabrid ei sallinud, siis nad kartsid, et kui see topis õue tuuakse, siis kutsuvad naabrid politsei ja tuleb jama," meenutas Kilmi.

Lõpuks õnnestus võttetiimil aga majaomanikke veenda, et nad topise siiski õue viiksid. "Kunstiosakonna moslemitest poisid läksid seda tooma ja nad jäid ära, ei tule ega tule tagasi – võte seisab, me kõik ootame, et kus on topis. Filmikunstnik Katrin Sipelgas läks vaatama, et kus see topis siis on ja siis ta jõudis sinna majja ja vaatas, et need kristlastest hiinlased ja moslemitest rekvisiitorigrupp palvetavad. Palvetavad ühiselt, et ei tuleks politseiga jama," rääkis Kilmi ja lisas, et palvetamine ongi kohalikel pidevalt kombeks.

"Ja nad palvetasid selle sirgeks, nii et ei tulnudki mingit jama," ütles Kilmi.

Jaak Kilmi saates "Hommik Anuga" 28. novembril Autor/allikas: Merily Malkus/ERR

"Jõulu džunglis" jõuab kinodesse 4. detsembril.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.00.