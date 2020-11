ETV2 avab detsembris moe- ja ilutööstuse võlu ja valu

Detsember on ETV2-s moekunsti päralt, sest viiel teisipäeval jõuavad vaatajateni hinnatud filmid moetööstuse mitmetahulisest maailmast. Teemakuu avafilmis "Mürgine ilu" küsitakse 1. detsembril, kas kosmeetika- ja hügieenitooted teevad meid haigeks.

Detsembris lummab ETV2 dokumentaalfilmidega moemaailma ikoonidest ja edulugudest, aga ka moetööstuse varjukülgedest. Koostöös moefilmide festivaliga MoeKunstiKino pakub ETV2 vaatamiseks viit eripalgelist lugu, mis ekraanidele jõuavad detsembri teisipäevadel kell 22.15.

Moekunsti kuu avafilm "Mürgine ilu" võtab 1. detsembril fookusesse kosmeetikatööstuse varjuküljed, kus teaduse arenedes on leitud mitmeid seoseid kosmeetika- ja hügieenitoodete ning raskete haiguste vahel. Rinnavähk, viljatusprobleemid, diabeet ja nahahaigused on osa loetelust, mida teatud toodetega on seostatud. 2019. aastal valminud dokumentaalfilmis vastavad tippteadlased konkreetsete tõendusmaterjalidega küsimusele, kas kosmeetika- ja hügieenitooted teevad meid haigeks?

Mürgine ilu

Teemakuu edasised filmid tutvustavad juba suuri loojaid, kes on aastakümneid suunanud trende ja inimeste maitset. 8. detsembril tele-esilinastuv dokfilm "Manolo: poiss, kes valmistas kingi sisalikele" on lugu Hispaania poisist, kellest sai maailma mõjukamaid kingadisainereid. Film toob vaatajateni Manolo Blahniku armastuse oma kunsti vastu ning näitab, kuidas iga meistri loodud uus kingapaar teda tagant tiivustab. Filmis astuvad peale kunstniku üles Anna Wintour, Rihanna, Naomi Campbell, Iman, Rupert Everett, Sofia Coppola, John Galliano jpt.

"Manolo: poiss, kes valmistas kingi sisalikele"

15. detsembril pakub ETV2 vaatamiseks dokfilmi 20. sajandi moeikoonist Coco Chanelist ja tema võitlustest läbi elu. Dokfilm "Coco Chaneli lahingud" näitab tema vastuhakku ühiskondlikule korrale, juurdunud tavadele ja maskuliinsele maailmale. Seejuures tegeles Coco Chanel pidevalt oma eksistentsi ümber mõtestamisega – ta oli moelooja, aga ka aktiivne ühiskondliku elu tegelane, natsispioon ja hiljem mässumeelne vanadaam, kes vaatamata suurtele tegudele oli oma eluloojangul üksildane.

"Coco Chaneli lahingud"

Nädal hiljem, 22. detsembril jõuab ETV2 ekraanile lugu teisestki naisikoonist Isabel Marantist, kes on pälvinud küll moemaailma tunnustuse, kuid eelistab samas privaatsust ja väldib ise igasugust reklaami. Dokfilm "Isabel Marant: Kollektsiooni sünd" annab võimaluse saada osa ühe tema kollektsiooni valmimisest, alustades kõige varasematest ideedest kuni poodiumil esitlemiseni.

"Isabel Marant: Kollektsiooni sünd"

Moekunsti kuu viimane film "Jean Paul Gaultieri viimane etendus" portreteerib 29. detsembril moemaailma legendaarset pahapoissi Jean Paul Gaultieri, kes tähistas sel aastal moe-etendusega oma 50 aastat kestnud karjääri. Dokfilm heidab pilgu nii tema suurele etteastele kui ka jäljele moekunstis, mida märgistavad korsett, madrusepluusid, tätoveeringumustrid ja meeste seelikud.

"Jean Paul Gaultieri viimane etendus"

Moekunsti kuu filmid on ETV2s detsembri teisipäevadel kell 22.15.