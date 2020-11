Maanteemuuseumi aastakonverentsil toimus rännak rehvide ajaloost tulevikku

Reedel kihutati maanteemuuseumi aastakonverentsil rehvide vilinal läbi inimkonna ühe suurema leiutise – ratta – arenguloo ja arutleti, milline on "tark" rehv, kuhu areneb rehvitehnoloogia ja selle mõju teedeehitusele.

Juba 100 aastat tagasi rehvitootjad reklaamisid oma tooteid. Nendes reklaamides ei räägitud kunagi vaid velgedel olevast kummiribast, vaid kujati tulevikku, kuhu inimesed võiksid jõuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"1970. aastad olid üks murrang reklaaminduses. Tuli rääkima hakata lugusid ja inimene ostis silmadega. Euroopas ja Ameerikas jõudsid reklaamidele saledad, sensuaalsed naised, kes n-ö müüsid rehve, müüsid meestele seda teemat maha," kirjeldas maanteemuuseumi juht Kadri Valner.

Tänapäeval peavad rehvide müüjad arvestama, et reklaam kõnetaks nii mehi kui ka naisi.

"Kui täna Pirelli või Bridgestone või ka teised firmad tegelevad uute rehvide leiutamisega, räägitakse siis õhuvabadest rehvidest või keskonnasäästlikest rehvides, siis jõuavad need reklaamidesse ka. Mõnede reklaamide sõnum ongi täna selline, et küll see rehv veereb ja viib meid kõiki tulevikku," rääkis Valner.