Aastad tagasi tallist ööklubisse jalutanud eeslist sai India reklaamitäht

Rakvere linnuse eesel Mickensist on saanud miljonite lemmik, sest India veebikõrgkooli UpGrad reklaamklippi, milles tal on peaosa, on vaadatud juba üle 13 miljoni korra.

Talitaja Kelly Parter märkis, et ta usub, et Mickens teab ammu, et ta on staar ja käitub ka vastavalt. "Kui ei jõua õigel ajal või piisavalt kiiresti talle süüa anda, siis ta ikka karjub mulle päris kõvasti kõrva."

Rakvere linnuse direktor Kaidu Tiidrik ütles, et Micken ssattus reklaami "Ringvaate" tõttu. "Kui kunagi meil eesel mõned aastad tagasi ööklubisse läks, siis tuli "Ringvaade" meile ja tegi meie eeslist loo."

Eesel Mickens otsustas 2017. aastal nimelt Rakvere linnusest jalga lasta ja ööklubi külastada. "Me elektrikarjust sisse ei lülita ja siis ta lihtsalt vaatas, et nüüd on aeg jalutama minna ja nii pea, kui linnusest linna peale liikuma hakkad, on ööklubi Mjau ees."

Kuna aeg oli ööklubi avamiseks liiga varajane, jäi Mickens ööklubi taha lihtsalt passima. Eriline tantsulõvi ta pole, kuid vahepeal teeb Mickens talitajate sõnul parajat polkat, kui tal juhtub väga paha või väga hea tuju olema.

India reklaamitegijad leidsid Mickensi "Ringvaate" video kaudu. "Nad otsisid endale filmirolli toredat ja taltsast eeslit ja nii nad meid leidsidki." Tiidrik tunnistas, et talle tundus, et keegi teeb nendega halba nalja.

"Aga kuna võtted olid Eestis, siis Indiast oleks see eesli vedamine kallimaks läinud kui kohapealt endale eesel leida."

Mickensi ülesanne oli reklaamis kõndida mööda kontorit ja vaadata oma alluvate töötegemist. "Ja alluvad – nagu ikka – kui nad kohtavad kontoris ülemust, kipuvad – vähemalt indialaste meelest – ülemusele pugema."

Alguses oli reklaamitegijatel soov, et näitlejad limpsivad Mickensit põse pealt. Limpsimine pidi olema viide väljendile "licking ass", mis eesti keeles tähendab "pugema". Sõna "ass" aga tähendab inglise keeles ka "eesel".

"Aga nii pea, kui näitleja ta põsele lähenes, keeras eesel pea ära," kirjeldas Parter, mispeale ta soovitas pigem lakkuda otsa eest, sest siis on ta pea näitleja suunas.

Parter märkis, et Mickens pani 14-tunnise võttepäeva jooksul paar korda jooksu ka, aga ta sai väga hästi hakkama.

Tiidrik sõnas, et Mickens sai reklaamis ülesastumise eest tasuks piisavalt raha, et on praeguseks oma soetamis- ja elamiskulud linnusele tagasi teeninud. "Ma jätan summad saladuseks, aga mõelge ise, et kui sul on vaatajaid 13,5 miljonit, siis on suurusjärgud kõigile nähtavad."